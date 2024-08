All'Antico Vinaio, Mazzanti compra azienda vinicola in Maremma

Tommaso Mazzanti si dà al vino. Il titolare de All'Antico Vinaio ha annunciato una grande novità su Instagram: ""Ho comprato la mia prima azienda vinicola e dalle vigne della Maremma Toscana uno dei vini che nascerà sarà proprio il 'Solo Noi'".

Il nome 'Solo Noi', scelto per un vino in particolare, risale a una promessa che Mazzanti ha fatto alla moglie Clara Fioretti. Lo ha scritto sempre il fiorentino su Instagram, nel 2013 si fece stampare un'etichetta al volo per un vino in un ristorante di Fiesole: "Dieci anni fa ti feci una promessa, se nella mia vita fossi riuscito a realizzare un qualcosa di bello, un giorno avrei comprato una tenuta vinicola e avrei creato un vino dedicato a noi, il 'Solo Noi'".

Ancora non si sa dove è ubicata la tenuta comprata da Mazzanti, si conosce solo l'area, la Maremma. Vedremo se ci saranno aggiornamenti sulla commercializzazione del vino.