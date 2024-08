Una comunità in lutto per Mauro Gori, fondatore del Jolly Montemurlo

A 88 anni Montemurlo perde Mauro Gori, figura importantissima per lo sport locale. Nel 1965 fondò il GS Jolly Montemurlo assieme a don Mauro Baldi, ne è stato dirigente per moltissimo tempo, poi è stato anche un factotum perché si è occupato del campo e anche di quel che era fuori dal terreno di gioco. Viveva con la famiglia nella zona de Il Mulino, e proprio per il Rione Strada Mulino è stato dirigente, poi referente per il campo dell'impianto Ado Nelli di Oste. Ha collaborato attivamente al Comitato dei Rioni.

Il sindaco montemurlese Simone Calamai a nome dell'amministrazione comunale e della comunità montemurlese, esprime il proprio cordoglio: "Gori era una persona molto conosciuta e benvoluta da tutti. Tutti lo ricordano impegnato nelle attività sportive delle quali rappresentava un supporto fondamentale. Non si può dimenticare il suo grande merito: aver fondato con Don Mauro la squadra di calcio Jolly Montemurlo, che oggi rappresenta una delle realtà sportive e aggregative giovanili più importanti del territorio. Mi stringo in segno di cordoglio ai familiari di Mauro Gori".