Picchiati e rapinati in spiaggia, uno è grave: caccia all'aggressore

Sono stati avvicinati in spiaggia e colpiti per portar via zaino e tenda. Un 60enne di Massarosa è in gravi condizioni in ospedale a Livorno, un 52enne sempre di Massarosa è ricoverato all'ospedale di Camaiore. Il fatto è successo tra Torre del Lago (Viareggio) e Vecchiano verso le 20 di lunedì 12 agosto.

Sono in corso le indagini per individuare l'autore della rapina, ancora ignoto. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Viareggio oltre al 118. L'allarme è stato dato da alcuni turisti stranieri ed è grazie a loro che i feriti sono stati localizzati per poter soccorrerli. A ridosso della spiaggia c'è una boscaglia con un fitto sottobosco.