Rubano gasolio da un autocarro, arrestati

Hanno provato a rubare da un mezzo parcheggiato per strada, sono intervenuti i carabinieri e li hanno fermati. Due persone di origini georgiane sono state arrestate sabato 10 agosto a Scandicci, in via di Scandicci.

Erano le 4.30 e i militari li hanno notati mentre provavano a rubare carburante da un autocarro. Avevano già preso 25 litri di gasolio quando sono intervenuti i carabinieri.

I ladri sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso , mentre il carburante è stato restituito al legittimo proprietario. Il Giudice del Tribunale di Firenze, nel convalidare gli arresti, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.