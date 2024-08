Caccia, Santa Croce rilascia i tesserini: ecco come

Il Comune di Santa Croce sull'Arno comunica le prime date utili per il Rilascio dei Tesserini venatori, Lunedì 19 e Martedì 20 Agosto, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, Lunedì 26 Agosto dalle ore 8:00 alle ore 9:30. I soggetti interessati dovranno presentarsi presso il Comando della Polizia Municipale muniti dei seguenti documenti:

Licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità

Ricevuta di pagamento tassa di concessione governativa

Ricevuta di pagamento tassa di concessione regionale

Ricevuta di pagamento A.T.C. di residenza venatoria e di eventuali altri A.T.C.

Allegato regionale alla licenza di caccia

Tesserino venatorio stagione precedente o ricevuta di avvenuta restituzione

Assicurazione

Si rammenta che per l’attività venatoria in pre-apertura è OBBLIGATORIO avvalersi della applicazione regionale TosCaccia.

Fonte: Ufficio stampa