Ricette facili e "pane al pane", così Nonna Silvi è volata fino in Qatar per fare il ragù

Silvana Bini, 83 anni di Montespertoli, è ormai per tutti Nonna Silvi, star mondiale della cucina toscana grazie anche ai social network, dove ha raggiunto i 3,3 milioni di follower su Instagram e 1,6 milioni di seguaci su TikTok. Acclamata "food influencer", in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato il segreto della sue ricette e come il successo la porti sempre di più all’estero, richiesta da vip, risotratori e personaggi di rango, come l'emiro del Qatar, che l'ha voluta per gustare il suo ragù.

“Viaggio in prima classe, tutto pagato, che bellezza. E dire che ero un po’ timorosa, manco sapevo come salutarli quelli lì, sa, l’emiro, la moglie: la mano? un inchino? Una riverenza? E poi mica ci rinuncio a questo (e si tocca il tau francescano al collo). Avevo tutti i cuochi che obbedivano ai miei ordini, gli ho fatto fare il ragù toscano, le fettuccine, le lasagne, l’agnello in umido”.

Nonna Silvi, di fronte al successo da vivere oggi come un'avventura, non dimentica la fame patita da bambina, lei quinta di cinque sorelle prima che arrivassero altri fratelli. " Eravamo sfollati in una cascina nella campagna intorno al paese - ricorda -, avevamo un cannone degli americani in cortile che sparava sulla città. S’era poverissimi, si campava con i migliaccini che faceva mia madre. Una mattina arrivò un soldato che rubò la farina e provò ad abusare di mamma. Se non ci fosse stato a difenderla papà..”.

Lo sbarco sui social soltanto due anni fa, grazie al nipote Gabrile. "Mi ha fatto un video mentre lo insultavo perché s’era tatuato quello stupido braccio. L’ha mostrato ai suoi amici. Si son divertiti come matti. Ha cominciato a farmene altri, poi a riprendermi mentre cucino”.

Ma non sa spiegarsi il successo raggiunto così rapidamente, grazie ai suoi piatti genuinamente toscani. “Forse è che propongo ricette facili da riprodurre, poi mi dicono che l’hanno fatta a casa ed è venuta uguale. E poi sono schietta, pane al pane. Qualche volta sono sguaiata, allora dico a mio nipote scancella, ho esagerato!”.

Interpellata sulla cucina creativa, Nonna Silvi non ha dubbi che sia fatta per ha tanti soldi e poca fame: "Ti fanno questi mucchiettini nel piatto e poi non c’è niente. E paghi ottanta euro: io con ottanta euro ci campo un mese”. E guai a chiamarla influencer: " L’unica influenza che conosco è quella che quest’anno non ho fatto, tiè".