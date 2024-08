Si ribalta tir, carico di pomodori si riversa sull'Aurelia: conducente bloccato nel mezzo, interviene elisoccorso

Un incidente stradale sull'Aurelia, all'altezza di Orbetello, ha coinvolto un'auto e un tir carico di pomodori. Il tir si è ribaltato, spargendo il carico su entrambe le corsie in direzione nord. L'autista del mezzo pesante è rimasto incastrato nella cabina e ci sono volute circa tre ore di lavoro dei vigili del fuoco, intervenuti con un'autogru da Livorno e Siena, per liberarlo. Successivamente, l'autista è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Siena. Le operazioni di rimozione del tir sono continuate fino alle 5:30 del mattino.