Tiene in casa un boa conscrictor, denunciata

Nell'ambito delle attività di controllo del territorio, i Carabinieri Forestali del Nucleo CITES di Livorno, in collaborazione con il Comando Provinciale, hanno denunciato una donna straniera residente a Piombino per la detenzione illegale di un Boa Constrictor Imperator. Questo serpente, protetto dai regolamenti comunitari e incluso nell'allegato "B" del regolamento (CE) n. 338/1997, è stato trovato privo della documentazione necessaria che attesti la sua legale proprietà, come la certificazione CITES o la prova di riproduzione in cattività. Il serpente è stato sequestrato, ma essendo in buone condizioni, è stato temporaneamente affidato alla stessa donna in attesa di ulteriori decisioni da parte dell'Autorità Giudiziaria. La donna è stata denunciata a piede libero per violazione delle normative sulla tutela delle specie protette.