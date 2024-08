Perde il fratello in mare facendo snorkeling: ritrovato ore dopo e portato in ospedale

Dapprima scomparso, poi ritrovato anche se allo stremo delle forze, ma vivo, per la gioia dei parenti. Una disavventura ha avuto un finale lieto in provincia di Grosseto, sulla spiaggia del Mar Morto a Monte Argentario. Un 26enne di origini svizzere stava facendo snorkeling assieme al fratello. Quest'ultimo ha lanciato l'allarme dopo due ore che il fratello non si faceva più vedere: era preoccupato perché il parente soffre di problemi a una gamba.

È stata prontamente inviata sul posto una motovedetta della capitaneria di porto dedicata al soccorso marittimo seguita da un altro mezzo veloce in dotazione al Corpo e la zona è stata pattugliata anche via terra grazie alla collaborazione dei carabinieri. Poi è stato disposto anche l’intervento di un elicottero della Guardia Costiera di base a Sarzana che si è subito diretto sul luogo.

L’attività di ricerca è stata nel frattempo estesa lungo i litorali a nord e a sud della zona di immersione del turista, con una capillare opera di informazione e allertamento di tutto il personale presente in zona, tra cui anche i bagnini degli stabilimenti balneari. Il turista dopo meno di un’ora dall’avvio delle ricerche è stato ritrovato in vita, ma allo stremo delle forze, nei pressi della spiaggia delle Cannelle a circa un chilometro più a sud rispetto al punto della iniziale segnalazione. Il giovane è stato portato in ospedale a Orbetello ma sta bene, ha al suo fianco i parenti.