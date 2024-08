Posteggi fuori mercato: nuova sperimentazione a Camaiore

Parte la nuova sperimentazione di posteggio fuori mercato nelle varie frazioni del territorio. L'iniziativa, resa possibile dal nuovo Piano del Commercio – promosso dall’Amministrazione e approvato dal Consiglio Comunale ad inizio giugno – nasce con la volontà di aumentare l’offerta commerciale dei centri abitati e ravvivarne la quotidianità, portando, tramite alcuni banchi, servizi di cui spesso i paesi di collina o zone più ‘periferiche’ del territorio sono sprovvisti.

Da questa settimana saranno tre i banchi dislocati sul territorio: vendita di frutta e verdura tutti i lunedì mattina in Piazza dell'Aquila a Casoli, vendita di frutta e verdura tutti i mercoledì mattina all'intersezione tra via del Secco e viale Bernardini e vendita di generi alimentari e rosticceria tutti i martedì pomeriggio in Largo Assunta Marchetti a Camaiore.

“Dopo aver deliberato il nuovo PdC, documento importantissimo che non veniva aggiornato da ben 25 anni , si iniziano a concretizzare i primi obiettivi – commenta l’Assessore al Turismo Andrea Favilla -. Dopo l’avvio del Mercato di Antiquariato e Artigianato, che ogni quarta domenica del mese anima la Passeggiata di Lido, prende vita anche la realtà dei posteggi fuori mercato, per aumentare i servizi e l’offerta commerciale nelle zone decentrate del territorio comunale. Un’iniziativa che siamo certi saprà cogliere il favore dei cittadini ed affermarsi come una realtà di aiuto e di supporto per la vivibilità dei borghi”.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio stampa