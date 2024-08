Derubano negoziante, scappano e investono padre e figlio di un anno

Hanno rubato vicino alla Passeggiata poi sono fuggiti su un'auto e investito un uomo col figlio di un anno, rischiando di ucciderli. È successo in via Da Vinci a Viareggio nella notte tra il 13 e il 14 agosto. Il bambino è illeso, il padre è finito in ospedale al Versilia di Camaiore con traumi, in codice giallo.

Il padre stava scendendo dalla sua auto appena parcheggiata quando è arrivata lanciata a tutta velocità contromano la vettura dei malviventi. Si tratta di due uomini ora ricercati dai carabinieri. Alcuni residenti hanno assistito dai terrazzi esterrefatti a tutta la scena.

I due ladri avevano prima pedinato una donna, negoziante della Passeggiata, e poi le avevano portato via i soldi. Sono scappati e finiti nel vicolo cieco dove poi, facendo inversione, hanno colpito padre e figlio.