Furto di tavolini a Pagnana: "Delusi da certe persone, ma la piazza non si arrende"

Ennesimo furto, di piccolo valore economico ma che porta con sè una grande delusione morale, in piazza Arno a Pagnana, Empoli. Sono spariti infatti due tavolini, comprati e messi gratuitamente a disposizione delle persone da “I gufi”, i volontari del Circolo Arci "Antonio Gramsci" che in estate gestiscono “La Casina”, il punto di ritrovo e ristoro situato in piazza.

“Sono quattro anni che, anche dopo la chiusura del circolo, in estate, facendo puro volontariato, ci alterniamo per tenere aperta tutte le sere “La casina” data in concessione dal Comune - spiega il presidente del circolo, Alessio Saldutti - il tutto al solo scopo di dare un servizio alla frazione, ai bambini, famiglie, anziani. Questi tavolini siamo andati a prenderli a Firenze, a un bar che chiudeva. Li abbiamo pagati poco, certo, ma come per tutte le cose ci abbiamo dedicato tempo e li abbiamo messi a disposizione delle persone, giorno e notte. Non erano certo qui perchè qualcuno se li prendesse e portasse a casa sua.”

Tenuto aperto da anni grazie al continuo ed encomiabile lavoro dei volontari, il circolo Antonio Gramsci di Pagnana non ha mai superato il Covid e l’annus horribilis 2020, che vide a febbraio la scomparsa nel nulla del presidente Mauro Becacci e poi, a fine luglio, la morte prematura del suo vice, Moreno Degl’Innocenti, le due colonne portanti del circolo. Rimboccatisi le maniche più del solito, i giovani avevano però proseguito l'attività fino a quando, nel settembre 2022, la burocrazia crescente e il caro bollette costrinse a una chiusura. Pur rimanendo in essere la stagione estiva e quella “Pagnana in Piazza” che, da evento di una settimana, è diventata poi una sorta di dopocena estivo, più soft ma duraturo, che grazie a “La Casina” tiene viva piazza Arno tutte le sere, o quasi, d'estate.

“Il Circolo non è più aperto come una volta, ma nonostante questo continuiamo a fare e ospitare attività anche al chiuso - prosegue Saldutti - gli spazi accolgono regolarmente dei gruppi di anziani che fanno attività fisica assistita, un’associazione di giovani disabili che fa un’attività, i doposcuola, organizziamo periodicamente iniziative di autofinanziamento. Peccato che a fianco di chi si rimbocca le maniche per tenere in vita una frazione, sempre le solite persone, c’è chi si ingegna per portarsi a casa qualche oggetto che vale il giusto, ma che è di tutti. Sono piccoli gesti come questo che fanno passare la voglia di fare le cose per tutti, ma speriamo che invece questo sia di stimolo alle persone per bene a venire più spesso a trovarci, a passare una serata in piazza e, magari, a darci una mano. Non tanto per noi, ma per la nostra frazione!”.