Tasso alcolemico oltre il limite, automobilisti denunciati dai carabinieri nel Pisano

I carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno complessivamente segnalato quattro persone in stato di libertà.

Più nel dettaglio, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa nel territorio di competenza, hanno controllato con etilometro un conducente di un’autovettura, riscontrando un tasso alcolemico pari a ben oltre il doppio consentito dalla Legge. Nei suoi confronti, è scattato oltre al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, anche il ritiro della patente di guida.

Un secondo conducente è stato anch’egli sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari al doppio del limite fissato dalla vigente normativa di settore, procedendo anche in questo caso al ritiro della patente, oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Un terzo automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto di sottoporsi a specifici accertamenti, volti a verificare eventuale assunzione di stupefacenti. L’uomo, infatti, si è rifiutato di sottoporsi allo specifico accertamento sull'uso di droghe, mentre da accertamento mediante etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari quasi al doppio consentito. Per lui è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

I militari della Compagnia di San Miniato, nel territorio di competenza, hanno denunciato un altro automobilista che, alla guida della propria autovettura, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti ad evidenziare eventuale assunzione di stupefacenti. Anche per lui è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria, oltre al ritiro della patente di guida.