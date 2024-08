Quanto costa affittare o comprare casa nella Zona del Cuoio?

Abbiamo appurato i costi per la compravendita e gli affitti di case a Empoli e nell'Empolese Valdelsa. Nella Zona del Cuoio i dati sono leggermente differenti, ovverosia più bassi. Se ci si sposta in provincia di Pisa, comuni come San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno hanno dei prezzi differenti sia per vendite sia per affitti.

Prendendo in esame i numeri forniti da Immobiliare.it e aggiornati a luglio 2024, i quattro comuni del Comprensorio sono tra i meno cari della fascia nord della provincia di Pisa. La media provinciale è di 1.882 al metro quadro per le vendite e di 12,19 mensili al mq per gli affitti. Lo vediamo più avanti: nel Cuoio i prezzi sono sotto la media.

Comprare casa: quanto costa?

San Miniato è la città dove comprare casa costa di più, la media al metro quadrato a luglio 2024 è di 1.650 euro. Sono prezzi in discesa sia rispetto a un anno fa sia in confronto a inizio estate 2024 quando si registrava una media di oltre 1.700 euro.

Focalizzandosi sulla città della Rocca, Immobiliare.it svela i prezzi zona per zona: Isola e Roffia le più care, oltre 2mila euro al mq. In centro storico e a Cigoli, La Serra, Bucciano, Balconevisi si va sopra i 1.800 euro. Poco più di 1.700 i prezzi a Ponte a Elsa. Una media di 1.600 è a La Scala, San Miniato Basso, Calenzano, Catena e Molino D'Egola. Lievemente sopra i 1.300 euro San Donato, Stibbio e Ponte a Egola. Circa mille euro invece Corazzano.

Spostiamoci nella seconda cittadina più cara del Cuoio pisano. È Montopoli: per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti a luglio 2024 in media 1.527 euro al metro quadro, con un aumento del 3,88% rispetto a un anno prima.

Appaiate e quasi con lo stesso prezzo Santa Croce e Castelfranco: 1.264 euro al mq la prima, 1.263 euro al mq la seconda. Se però a Santa Croce i prezzi sono in linea e forse lievissimamente più alti di un anno fa, a Castelfranco c'è un aumento del 16,73% quando erano in media a 1.082 €/m².

La media per gli affitti nel Cuoio

Il comune con gli affitti più cari è invece Montopoli in Val d'Arno, anche se di poco. La media di Immobiliare.it dice che a Montopoli in media al mese si chiedono 9,17 euro al mq, mentre a San Miniato 9,16 euro al mq. Sempre a Montopoli va registrato un aumento del 16,52% rispetto a luglio 2023 (erano 7,87 euro mensili al mq).

San Miniato ha costi in linea con un anno fa. Gli affitti sono più cari in centro storico, dove si va poco sopra i 10 euro mensili al mq. Poco più di 9 a Ponte a Elsa, Isola, Roffia, Calenzano e La Scala. A San Miniato Basso circa 8,20 euro, a San Donato poco meno di 8, quasi 7,80 invece a Catena e Molino d'Egola. Se a Corazzano la media è 7,4 euro, scende sotto i 7 a Stibbio, Ponte a Egola, Cigoli, La Serra, Bucciano e Balconevisi.

A Santa Croce per l'affitto vengono chiesti mediamente 7,74 euro al metro quadro, a Castelfranco di Sotto invece 7,69 euro. Le differenze tra i due comuni sono importanti: rispetto a un anno fa a Santa Croce gli affitti vengono il 6% circa in meno, a Castelfranco l'11% circa in più.