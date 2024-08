Sicurezza a Castelfiorentino, Urso (FdI): "Aumentare agenti di polizia municipale"

Ho letto con molta attenzione ciò che la Sindaca di Castelfiorentino ha fatto in questi giorni di Agosto a riguardo la Sicurezza. Incontri importanti con coloro che sono il motore e l'ingranaggio per poter avere una soluzione al problema dell'insicurezza a Castelfiorentino. Tutto ciò che sta facendo mi rende orgogliosa perché la parte politica minoritaria che rappresento in consiglio comunale come Fratelli d’Italia è tanto tempo che parla di fare fatti e non parole, che propone soluzioni che possano nell'immediato risolvere gran parte del problema molto preoccupante e dilagante della delinquenza a Castelfiorentino. Se ne è resa conto, non poteva fare altrimenti siamo un paese arrivato al capolinea.



Resta fondamentale aumentare il numero degli agenti di polizia municipale per il territorio. C'è un problema però che dobbiamo tenere di conto l'utilità della polizia municipale in seno all'Unione, dato che la distribuzione su tutti i comuni degli agenti di pm penalizza i comuni, come Castelfiorentino, che hanno reali problemi di ordine e sicurezza pubblica.



Ben venga la previsione di piani per la sicurezza ritagliati sulle reali necessità di Castelfiorentino in un ottica di sicurezza integrata, ma non deve trattarsi di un mero esercizio retorico, come spesso è stato fatto dalle precedenti amministrazioni PD. Concluderei dicendo che il nostro interesse è la sicurezza dei cittadini, ragione per la quale vigileremo affinché le parole del sindaco non siano solo spot pubblicitari.