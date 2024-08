Temporale nell'Empolese Valdelsa, strade allagate. Interventi dei vigili del fuoco

Una forte pioggia è caduta sull'Empolese Valdelsa, colpendo soprattutto Empoli, Castelfiorentino e Gambassi Terme. Molti gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Firenze e dei comandi di zona, circa una trentina le richieste di intervento.

Le chiamate ai vigili del fuoco sono arrivate per alberi e rami pericolanti su alcune strade, così come per la messa in sicurezza di oggetti pericolanti. Si registrano anche danni dall'acqua caduta nelle ultime ore, ma se ne sta valutando l'entità. Non ci sono danni a persone, per il momento.

"Al pluviometro di Castelfiorentino circa 58 mm di pioggia in mezzora. Diverse strade allagate e alberi caduti. Stanno operando sul territorio le associazioni di Protezione Civile i Vigili del Fuoco ed i Comuni" segnalano dalla protezione civile. Criticità si sono avvertite nelle strade tra Empoli e Castelfiorentino, in molti hanno segnalato strada allagata a Dogana.