Bomba d’acqua a Castelfiorentino, la Lega: "Esiste un piano di manutenzione ordinaria o straordinaria?"

Passano gli anni ma la storia è sempre quella: le bombe d’acqua vengono ancora considerate eventi straordinari ma dal grave allagamento che abbiamo avuto nell’aprile 2016 sono passati più di otto anni e altre numerose bombe d’acqua.

Nel 2016 i danni furono incalcolabili è quindi necessario capire ad oggi che tipo di interventi sono stati attuati a tutela del territorio considerato che nel piano intercomunale del 2020 si parlava già di “difesa idrogeologica dei territori”.

Un piano condiviso e strutturato tra quattro comuni: Certaldo, Gambassi, Montaione e Castelfiorentino comune capofila, che prevedeva interventi di area per meglio arginare la problematica che non può essere circoscritta al singolo territorio comunale.

Inoltre, la pulizia dei tombini e delle catatoie a chi spetta? Esiste un piano di manutenzione ordinaria o straordinaria delle pulizie? Quando è stata fatto l’ultimo intervento di pulizia? Tutte domande che presenterò nel prossimo consiglio comunale perchè l’amministrazione potrebbe essere responsabile di eventuali danni derivanti dalle mancate manutenzioni.

Non si può continuare solo a sperare di non essere colpiti in un contesto di evidente cambiamento climatico, contando magari sull’esclusivo intervento della Protezione Civile che fino ad oggi ha cercato di tamponare situazioni sempre più difficili e ricorrenti.

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo