Continua l'estate vinciana, tre giorni di musica live con Vinci Sound

L'agosto vinciano continua. Appena conclusa l'edizione di Calici di Stelle, la Pro Loco di Vinci torna nel Capoluogo con uno degli appuntamenti che sono ormai diventati fissi nella città di Leonardo.

Da giovedì 22 a sabato 24 agosto 2024 torna infatti Vinci Sound, la rassegna di musica che promuove autori e band locali e che si tiene sul palco montato in Piazza Guido Masi (o del Castello, che dir si voglia).

L'edizione 2024 prende però un nuovo indirizzo e per la maggior parte del festival l'organizzazione si pone l'obiettivo di promuovere gruppi e cantautori emergenti, il che significa che la produzione presentata nelle tre serate sarà prevalentemente originale (e non di cover come per gli anni passati).

La line up delle tre serate

Sul palco, come per gli altri anni, giovedì 22 alle 19.30 apre il concerto dell'Accademia Lizard Empoli-Vinci, con la quale la Pro Loco di Vinci ha instaurato un buon rapporto di collaborazione, finalizzato all'esibizione annuale della scuola di musica.

Venerdì 23, dalle 21, quattro esibizioni di autori locali e inediti: AB29, Calliope, Enzo Panichi e Gregorio Mucci; sabato 24, sempre dalle 21, l'unica cover, dedicata a Fabrizio De André (il Duo André, appunto) e poi di nuovo due produzioni originali: Simone Giacomelli, che coglierà l'occasione per presentare il proprio disco inedito, ed Emiliano D'Ambrosio.

Il progetto di Vinci Sound vira quindi alla promozione di produzioni inedite e originali, e gli intenti della direzione artistica hanno trovato un solido appoggio nel Mulino del Ronzone, lo studio di registrazione di Via Orbignanese, dal quale sono passati e stanno passando molti degli artisti che si esibiscono durante le due serate conclusive.

L'ingresso alla manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Vinci, è libero.

Dalle 19 di ogni sera saranno inoltre presenti una paninoteca e una birreria curate direttamente dall'organizzazione di Vinci Sound.

Fonte: Pro Loco Vinci