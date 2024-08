Dopo le forti piogge divieto di balneazione in alcune zone del litorale livornese

L’Amministrazione comunale ha disposto, attivando in data odierna l'ordinanza gestionale n. 128 del 23/04/2024, il divieto temporaneo preventivo di balneazione in alcune aree cittadine.

Sono interessati gli specchi d’acqua BELLANA, TERRAZZA MASCAGNI, ACCADEMIA SUD, ARDENZA SUD limitatamente allo specchio acqueo prospiciente la scalinata di Antignano e, più precisamente, 100 metri a nord e 100 metri a sud rispetto al punto centrale della scalinata stessa, RIO BANDITELLA, AMERIGO VESPUCCI limitatamente alla porzione compresa tra la spiaggia del Corsaro, i Bagni Rex e la spiaggetta a sud dei Bagni Rex incluse.

L’ordinanza è stata disposta dopo la segnalazione da parte di ASA dell’avvenuta attivazione dello scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena della rete fognaria, in seguito alle intense piogge di ieri .

Adesso occorrerà attendere l’esito dei campionamenti disposti da ARPAT, in base ai quali l’Amministrazione comunale potrà revocare in tutto o in parte i divieti e ripristinare la balneazione.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa