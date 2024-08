Furto in supermercato, un arrestato a Pisa

I carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo per furto in un supermercato in centro. Il ladro avrebbe cercato di guadagnarsi la fuga dalle casse, ma è stato fermato dall’addetto alla sicurezza assieme ai carabinieri, prontamente giunti sul posto. All’esito dei controlli, l’uomo è stato sorpreso di merce varia del valore complessivo di 85 euro e dichiarato in arresto. A conclusione del rito direttissimo, tenutosi nell’odierna mattinata, veniva convalidato l’arresto dell’uomo e disposta la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte alla settimana.