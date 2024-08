Marradi, uno spettacolo teatrale per celebrare la nascita di Dino Campana

Marradi celebra l'anniversario della nascita di uno dei suoi cittadini più illustri, Dino Campana, con una pièce teatrale: domani, martedì 20 agosto, alle ore 21.15, al Teatro degli Animosi (e non alla Corte delle Domenicane come programmato inizialmente e come indicato nella locandina), andrà in scena “E così dimenticammo le rose (Campana Aleramo)”, realizzata dal Centro Studi Campaniani "Enrico Consolini" specificatamente per questa ricorrenza.

La rappresentazione è basata sul carteggio amoroso tra Sibilla Aleramo e Dino Campana, e vede sul palco Giuseppe Pambieri e la figlia Micol Pambieri, per il coordinamento artistico di Sergio Basile. L'evento, a ingresso libero, organizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Marradi, sarà aperto dal saluto del sindaco Tommaso Triberti.

Dino Campana, nato a Marradi il 20 agosto 1885 e scomparso nel 1932 nel manicomio di Castelpulci dove era ricoverato, è tra le voci più significative della poesia del ‘900: poeta dalla personalità travagliata, è autore dei Canti orfici, la cui prima edizione venne stampata a spese dello stesso autore da un tipografo di Marradi nel 1914. Il carteggio con la scrittrice Sibilla Aleramo, con cui stringe una tormentata relazione, è pubblicato invece in Un viaggio chiamato amore.

“L'evento vuole essere un momento di riflessione e celebrazione, non solo per gli appassionati di letteratura, ma per l'intera comunità. L'ingresso è libero, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questa significativa rievocazione teatrale” commenta Walter Scarpi, presidente del Centro Studi Campaniani.

