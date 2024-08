Oltre 100 dipendenti pagati in nero da impresa agricola, evasione da 1,7 milioni di euro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Follonica ha scoperto un caso di maxi evasione fiscale coinvolgendo una società agricola che ha occultato una parte significativa dei propri ricavi al fisco per diversi anni. L'azienda non ha versato né imposte né contributi, evadendo oltre 1,7 milioni di euro tra IVA e imposte dirette, e circa 400.000 euro in contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre, la società pagava i suoi dipendenti in contanti, utilizzando guadagni non dichiarati, e per questo è stata multata con una sanzione di oltre 70.000 euro per mancato utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Il legale rappresentante dell'azienda è stato denunciato per dichiarazione infedele.