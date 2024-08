Ospedale Empoli, paziente psichiatrico fuori controllo: aggredisce una donna e una guardia giurata

È stato un sabato di violenza e paura quello che si è consumato due giorni fa all’ospedale San Giuseppe di Empoli; una giornata che ha riportato sotto i riflettori il problema della sicurezza al nosocomio cittadino dopo l’aggressione ai danni di medici e infermieri del pronto soccorso a febbraio a opera di una giovane tossicodipendente.

A creare il caos, come viene riportato sulle pagine de La Nazione Empoli è stato un giovane ricoverato venerdì sera nel reparto di psichiatria, arrivato al pronto soccorso scortato dai carabinieri e in evidente stato di agitazione. Nella mattinata successiva il paziente si è rifiutato di assumere la terapia prevista e, nonostante i tentativi di placarlo, l’uomo si è infuriato ed è sfuggito al controllo dei sanitari empolesi, dandosi a una corsa forsennatata per tutto il reparto. A causa della massiccia corporatura il giovane ha continuato il suo crescente delirio, fino a scagliarsi contro un’altra paziente del reparto di Psichiatria, afferrandola alla gola.

Pronto l’intervento degli agenti di polizia e degli addetti alla sicurezza di SicurItalia, che sono riusciti a togliere la donna dalla furia del gigante, anche se una delle guardie giurate è stata colpita con un pugno dall’esagitato. La paziente, invece, non avrebbe riportato ferite.

L’intervento di polizia e guardie giurate sembrava aver riportato la calma, ma - riporta sempre La Nazione - nel pomeriggio l’uomo ha avuto un altro attacco di rabbia incontrollata e si è barricato nella sua camera bloccando l’ingresso e sfasciando il mobilio contro la finestra nel tentativo di sfondarla e scappare.

Nuovamente sul posto, poliziotti e guardie giurate hanno convinto, con grande difficoltà, l’uomo ad aprire la porta.