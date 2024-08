Consigliere aggredito a Castelfiorentino, Potenti (Lega): "L'episodio non rimanga impunito"

"Totale e incondizionata solidarietà al consigliere della Lega a Castelfiorentino Angelo Fiore che, durante una passeggiata con suo figlio nel comune in cui è stato eletto, è stato destinatario di minacce da parte di un cittadino albanese. L’uomo era stato già protagonista di un’aggressione ai danni di un’altra persona, denunciata proprio da Fiore". Così in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega, in riferimento all'aggressione resa nota dal consigliere e tenore di Castelfiorentino.

"È inaccettabile che un consigliere comunale, per aver esercitato le funzioni di competenza, si ritrovi a dover rischiare la propria incolumità fisica, peraltro davanti alla famiglia. Auspico che l’episodio non rimanga impunito e che sia l’occasione per l’amministrazione per rendersi conto dell’esistenza di un problema sicurezza segnalato più volte proprio dal nostro consigliere" conclude Potenti.