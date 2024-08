L'odissea di 5 fiorentini, volo cancellato e bloccati a Madeira dal 17 agosto: la situazione

Cinque giovani di Firenze sono bloccati all'aeroporto di Funchal, a Madeira, dal 17 agosto, in attesa di capire quando potranno rientrare in Italia. Il traffico aereo sull'isola portoghese è stato pesantemente influenzato dal maltempo a partire da Ferragosto, causando la cancellazione di numerosi voli da parte delle compagnie low cost.

Come riportano oggi La Nazione e il Corriere fiorentino, Federico Bottai, Giulia Bernocchi, Alessia Bernocchi, Leandro Bianchi e Xhesika Shkembi si trovano ancora bloccati sull'isola, insieme ad altri connazionali, che nei giorni scorsi erano circa 200.

I giovani fiorentini avevano programmato il loro rientro per sabato 17 agosto, con un volo Ryanair diretto a Lisbona, ma dopo una lunga attesa in aeroporto, anche quel volo è stato annullato. Come se non bastasse, alcuni di loro avevano acquistato a proprie spese il volo di coincidenza per Firenze, che non hanno potuto prendere. Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino, Ryanair avrebbe promesso ai ragazzi un rientro per il primo settembre, mentre l'Ambasciata italiana sta cercando di risolvere la situazione, nonostante la scarsa disponibilità di altri voli.

I giovani lamentano anche difficoltà nel contattare il call center di Ryanair, che, a loro dire, non starebbe fornendo l'assistenza necessaria.