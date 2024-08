Precarie condizioni igieniche, sanzione e sospensione dell'attività in Valdera

Sospesa un'attività dopo l'ispezione dei carabinieri del Nas ed elevata una sanzione pari a 1000 euro. È successo in un esercizio commerciale della Valdera dove, nell'ambito dei servizi per la sicurezza alimentare, un titolare è stato segnalato alle autorità amministrative e sanitarie.

Più nel dettaglio i Nas di Livorno, intervenuti nel territorio della compagnia di Pontedera, hanno contestato il mantenimento del locale cucina, trovato in precarie condizioni igienico sanitarie per sporco pregresso, incrostazioni, residui di lavorazioni sulle attrezzature e presenza diffusa di insetti sul pavimento, morti in esche di cattura. Richiesto l'intervento del personale dell'Asl Toscana nord ovest, è scattata l'immediata sospensione dell'attività di preparazione e somministrazione di alimenti, oltre alla sanzione.