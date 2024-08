Dal Pontormo a 'Reazione a Catena': l'avventura di tre docenti empolesi

Non hanno vinto, ma difficilmente si scorderanno l'avventura in Rai. Alessio Innocenti, Cristina Lamboglia e Roberta Santini hanno partecipato al programma di Rai Uno 'Reazione a Catena', lo show pre-serale in cui i terzetti di concorrenti si sfidano tra parole e prove d'intuito.

I tre, presentatisi col nomignolo di 'Ripetenti', sono accomunati dalla provenienza: si tratta di tre insegnanti del liceo Il Pontormo di Empoli. Innocenti è professore di filosofia, Lamboglia di italiano e latino, Santini di inglese.

Nella puntata del 19 agosto non ce l'hanno fatta a battere i campioni in carica, i sardi 'Essenziali'. Purtroppo per loro è stato uno dei giochi più famosi del programma a decretare la sconfitta e l'uscita, avvenuta dopo una buona prova. E chissà tra poche settimane, al rientro a scuola, come verranno accolti da colleghi e alunni.