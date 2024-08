Pronto a partire il nuovo corso dell’Abc Castelfiorentino targata Samuele Manetti

Tutto pronto per l’inizio della nuova avventura in serie B Interregionale dell’Abc Castelfiorentino. Giovedì 22 agosto, alle ore 19.30, è in programma il raduno della rosa agli ordini di coach Samuele Manetti. Un gruppo quasi completamente rinnovato, il cui primo obiettivo sarà quello di creare la giusta alchimia di squadra, per poi passare agli aspetti più prettamente tecnici. Il precampionato gialloblu si concentrerà sulle sedute di allenamento fisico e tecnico, con tre amichevoli al momento concordate dallo staff.

Ecco dunque i quadri tecnici dell’Abc Castelfiorentino 2024/2025:

Playmaker | Arian Oziel Gutierrez (1997 da Basket Cassino), Iker Ciano (2004 da Pallacanestro Don Bosco), Alessio Cicilano (2001 da Basket Montesport), Cosimo Ticciati (2007 confermato)

| Arian Oziel Gutierrez (1997 da Basket Cassino), Iker Ciano (2004 da Pallacanestro Don Bosco), Alessio Cicilano (2001 da Basket Montesport), Cosimo Ticciati (2007 confermato) Guardia | Giovanni Corbinelli (1997 confermato), Cosimo Lazzeri (2000 confermato), Lorenzo Rosi (2006 confermato), Cosimo Carzoli (2007 da settore giovanile)

| Giovanni Corbinelli (1997 confermato), Cosimo Lazzeri (2000 confermato), Lorenzo Rosi (2006 confermato), Cosimo Carzoli (2007 da settore giovanile) Ala | Daniele Viviani (2006 confermato), Andrea Marchetti (2006 da settore giovanile)

| Daniele Viviani (2006 confermato), Andrea Marchetti (2006 da settore giovanile) Ala grande | Pietro Cantini (1999 confermato C), Scott Uche Nnabuife (2003 da Fortitudo Messina)

| Pietro Cantini (1999 confermato C), Scott Uche Nnabuife (2003 da Fortitudo Messina) Centro | Francesco Falaschi (2000 da Dany Basket Quarrata), Milos Mihajlovic (2002 da Dukes Sansepolcro)

| Francesco Falaschi (2000 da Dany Basket Quarrata), Milos Mihajlovic (2002 da Dukes Sansepolcro) Staff tecnico | Samuele Manetti allenatore, Marco Guerriero 1° assistente, Alberto Ciampolini 2° assistente, Simone Garbetti preparatore fisico

| Samuele Manetti allenatore, Marco Guerriero 1° assistente, Alberto Ciampolini 2° assistente, Simone Garbetti preparatore fisico Staff medico | Ciro Orabona fisioterapista, Giulia Talluri fisioterapista

Di seguito gli impegni precampionato:

mercoledì 11/09 ore 19.30 | Abc Castelfiorentino – Costone Siena (PalaBetti)

| Abc Castelfiorentino – Costone Siena (PalaBetti) mercoledì 18/09 ore 19.30 | Abc Castelfiorentino – Mens Sana Basketball (PalaBetti)

| Abc Castelfiorentino – Mens Sana Basketball (PalaBetti) domenica 22/09 ore 18.00 | Virtus Siena – Abc Castelfiorentino (Siena)

Fonte: Ufficio Stampa