Santa Maria a Monte, approvato il pacchetto scuola

Il Comune di Santa Maria a Monte approva la pubblicazione del bando relativo al contributo per il pacchetto scuola anno scolastico 2024/2025. Dichiara il Sindaco Manuela Del Grande " tale bando rappresenta un aiuto concreto per le famiglie in condizioni economiche svantaggiate, che sostiene il diritto allo studio dei figli e promuove l’accesso e il completamento del percorso scolastico".

Il bando, continua il Sindaco, è finanziato con fondi regionali e statali, mette a disposizione degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado un contributo economico che va da 130 euro a 300 euro per agevolare l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici. Possono partecipare gli studenti e le studentesse residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali e iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale, in una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata.

Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità on line sul Portale dei Servizi Educativi e Scolastici: https://santamariaamonte.ecivis.it/#/ accedendo con le proprie credenziali di identità digitale (SPID o CIE) a partire dal 21/08/2024 con scadenza 20 settembre 2024, secondo i requisiti previsti nel bando.

Verranno effettuati controlli sui giustificativi di spesa e dunque il beneficiario è tenuto, in caso di controllo, a produrre documentazione di spesa. Se, in caso di verifica, non sarà prodotta la documentazione di spesa, scatteranno la decadenza del beneficio e la revoca totale o parziale del contributo economico concesso. La graduatoria degli ammessi al “Pacchetto scuola” sarà pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune entro il 30 ottobre 2024.

Per informazioni contattare i numeri 0587/261665 e.mail m.meneguzzo@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Ufficio Stampa