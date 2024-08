Scappa di casa a 12 anni, ritrovata dai carabinieri dopo la segnalazione di un'amica

Si è allontanata da casa dopo un litigio con la mamma ed è stata poi ritrovata dai carabinieri, grazie alla segnalazione di un'amica coetanea. È successo nella notte nel Grossetano dove, in tarda serata, è giunto l'allarme al 112 della giovanissima di 12 anni fuggita da casa. Avviati subito gli accertamenti, la madre avrebbe confermato ai militari l'allontanamento della figlia da casa dopo un litigio, senza dare indicazioni su dove si stesse recando. Le immediate ricerche hanno consentito di recuperare in pochissimo tempo informazioni sulla 12enne, le sue amicizie e abitudini, fino al ritrovamento alle 3 di notte nei pressi di un ufficio pubblico, nei pressi del quale si era sistemata passare la notte. La ragazzina è stata infine riaccompagnata a casa dai carabinieri in perfetta salute e affidata alla madre, che ha ringraziato i militari.