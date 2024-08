Allusioni a sfondo sessuale verso una studentessa minorenne, professore sospeso

Allusioni a sfondo sessuale verso una studentessa minorenne, il giudice del lavoro conferma la sospensione di un giorno per un professore del Liceo Galilei di Pisa. E quanto riporta il Tirreno di Pisa, citando gli atti giudiziari. Il primo evento si sarebbe verificato all'inizio del 2020 prima della pandemia di COVID-19.

Tutto nacque in classe durante l'ora di lezione, il clima scherzoso e adolescenziale provoca risate tra gli alunni. Una risata un po più particolare fatta da una regazza porta il professore a rivolgersi verso di lei con l'epiteto di "porcellina", poiché a suo avviso la risata della giovane ricordava il grugnito del maiale.

Il fatto, però, non sarebbe stato isolato, il 3 febbraio 2020, infatti si sarebbe verificato un altro episodio sempre in classe e sempre ai danni della stessa studentessa. Il professore durante la sua lezione, tradusse un verbo da una lingua straniera, il cui significato in italiano è "sbattere", specificando poi successivamente che erano presenti altri due verbi con sfumature differenti, riassumendo il tutto dicendo alla classe che l'unione dei tre verbi andava a significare "sbattere in ogni modo possibile". Il professore si sarebbe poi rivolto verso la studentessa com sguardo complice, pronunciando la frase :"ti piace l'idea?"

Questo ha suscitato disgusto nella studentessa, la quale rivolgendosi alle autorità competenti, avrebbe fatto partire il procedimento disciplinare culminato con una sospensione dello stipendio e delle funzioni per un giorno. Il Tribunale, al quale avrebbe fatto appello il professore, ha confermato la sentenza dell'Ufficio Scolastico, aggiungendo che, anche se il professore non avesse voluto fare allusioni, le frasi dette in aula potevano essere comunque recepite dagli alunni con un sfumatura sessuale. Il professore si sarebbe appunto difeso dicendo di aver usato quelle parole per smorzare il clima scolastico in maniera scherzosa.