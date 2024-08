Delitto Capovani, Seung avrebbe ammesso l'aggressione

Gianluca Paul Seung avrebbe ammesso di aver aggredito Barbara Capovani. In questi giorni è stata depositata l'integrazione di perizia svolta sul 36enne di Torre del Lago (Viareggio), protagonista nell'aprile 2023 dell'aggressione alla dottoressa pisana nell'ospedale di Pisa: Capovani morì qualche ora dopo.

Stando a La Nazione le parole, che non valgono legalmente come confessione, potrebbero pesare molto nel processo in corso alla Corte d'Assise di Pisa. I consulenti dei giudici avrebbero ribadito che Seung era capace di intendere e di volere e quindi imputabile. Secondo il quotidiano Seung avrebbe parlato coi periti anche del movente.