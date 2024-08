Al via i lavori sull'acquedotto di via Romana a Certaldo

Un intervento che si appresta a cominciare. Un altro che si avvia alla sua fase finale. E uno che si aggiunge alla lista già ampia dei lavori pianificati da qui a fine anno per ammodernare e potenziare importanti tratti di acquedotto cittadino. Procede come da programma il piano di Acque, in sinergia con l’amministrazione comunale, per il graduale e ulteriore miglioramento del servizio idrico a Certaldo.

Via Romana e via Cavallotti

La principale novità consiste nell’imminente inizio dei lavori in via Romana, fissato per lunedì 26 agosto. L’intervento riguarda la dismissione della tubazione attualmente in funzione che, a causa della sua vetustà, è soggetta a frequenti rotture. La porzione di rete idrica ammalorata sarà sostituita con 490 metri di nuove condotte: una volta attivate, garantiranno la drastica riduzione dei guasti e quindi degli inconvenienti per gli utenti della zona. Non solo: la nuova tubazione avrà un diametro maggiore e sarà realizzata in ghisa sferoidale, materiale più resistente rispetto a quelle di “vecchia generazione”. L’intervento, dal valore di 430mila euro, consentirà quindi anche un potenziamento del servizio.

Quello di via Romana è un lavoro “centrale” come importanza, ma anche come ubicazione: saranno perciò inevitabili alcune ripercussioni sul traffico locale. Le modifiche alla viabilità e alla sosta saranno comunque puntualmente segnalate sul posto, e i cantieri avanzeranno per tratti di strada in modo da limitare per quanto possibile i disagi. La parte più impattante dell’intervento terminerà entro settembre. Poi i lavori continueranno nelle settimane successive. In seguito, una volta eseguiti i nuovi allacci d’utenza e i collegamenti della nuova infrastruttura, sarà garantita anche la riasfaltatura della strada.

Chiuse le operazioni in via Romana, sarà poi la volta di via Cavallotti, dove sarà posata una nuova condotta idrica lunga oltre un chilometro (investimento da 760mila euro). I due interventi rientrano in “Digital4zero”, il progetto di Acque, co-finanziato dal PNRR, che punta a implementare ulteriormente la digitalizzazione degli acquedotti e ad efficientare il servizio, aumentando le distrettualizzazioni delle reti, diminuendo le perdite e, di conseguenza, “ridimensionandone” l’impatto in termini ambientali ed energetici. Dal PNRR, Acque riceverà 32,6 milioni, a fronte di un investimento da 41 milioni.

Gli altri interventi

Proseguono secondo copione i lavori in località Petrazzi (valore 600mila euro), per l’interconnessione dei sistemi idrici a servizio dei comuni di Certaldo e Castelfiorentino. Dopo la pausa estiva, le attività sono pronte a (ri)entrare nel vivo, con l’obiettivo di concludersi entro la fine di settembre. La nuova tubazione, lunga oltre un chilometro, collegherà i due acquedotti comunali passando tra la Strada Regionale 429, via delle Regioni e via del Piano di Sotto. Due sistemi idrici ad oggi separati saranno così uniti, mettendo a disposizione l’uno dell’altro la risorsa idrica disponibile, e facendo fronte con più soluzioni e meno rischi, ai sempre più frequenti periodi di siccità.

Nelle prossime settimane l’ammodernamento progressivo dell’acquedotto cittadino interesserà anche la condotta idrica passante per via Lucardese, al medesimo scopo di eliminare l’incidenza dei guasti su infrastrutture ormai datate: nel tratto compreso tra la località Il Palchetto e la frazione Lucardo, sarà posata una nuova condotta per una lunghezza di 560 metri e un investimento da 365 mila euro.

Non è tutto, poiché ai quattro interventi già in programma, se ne aggiungerà un quinto, in località San Donnino, dove nell’ambito dei lavori per il potenziamento del sistema idrico sarà stabilita una ulteriore interconnessione tra reti idriche, in questo caso tra gli acquedotti di Certaldo e Barberino Val d’Elsa (dove a gestire il servizio idrico è Publiacqua): il progetto punta a superare la necessità di dover fare ricorso alle autobotti per riempire il deposito di San Donnino nei mesi estivi, consentendo all’impianto di alimentarsi anche con la risorsa idrica in arrivo dall’altro sistema idrico. Inizio dei lavori, che comportano un investimento da 390mila euro, previsto nel prossimo autunno.

