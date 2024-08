PD Empoli, oltre 100 firme contro l'autonomia differenziata

Il Partito democratico di Empoli si è mobilitato per la raccolta delle firme per promuovere il referendum integralmente abrogativo della legge sulla autonomia differenziata, e in due appuntamenti al mercato settimanale ha raccolto oltre cento firme.

Anche domani, giovedì 22 agosto, volontarie e volontari del Pd saranno presenti al mercato per raccogliere adesioni.

«Vogliamo difendere ed essere promotori di una visione unitaria del Paese -afferma Fabio Barsottini, segretario Pd Empoli- l’autonomia differenziata aumenterà i divari territoriali e peggiorerà le già insopportabili diseguaglianze sociali, a danno di tutta la collettività e, in particolare, di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani e donne. Le persone che si sono avvicinate ai nostri presidi erano perlopiù consapevoli e hanno firmato con grande convinzione.

Abbiamo un’idea di Paese differente rispetto alla destra e saremo felici di condividerla anche durante questa campagna di raccolta firme necessaria ad abolire la legge sull’autonomia differenziata».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa