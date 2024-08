Colpito da una fucilata durante un controllo, ferito agente della polizia provinciale

Qualcuno ha sparato a un membro della polizia provinciale, ma ancora non si sa chi. È successo nella tarda serata di martedì 20 agosto a Barberino di Mugello.

Un appartenente alla Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze, nel corso di un servizio di osservazione e controllo anti bracconaggio svolto con un collega nelle campagne vicino al paese, è stato colpito al braccio da un colpo di arma da fuoco.

L'uomo, ferito, è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza. Portato a Careggi, non è in pericolo di vita ed è ricoverato.

Sono attualmente in corso accertamenti per capire la dinamica dell’evento, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze e svolti dalla Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo. Si sa che l'arma da cui è stato esploso il colpo è un fucile da caccia, ancora però non si capisce se è stato un gesto volontario.