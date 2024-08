Rigassificatore: il sindaco scrive al Prefetto per il piano di sicurezza esterna

C'è preoccupazione nell'aria a Piombino, dopo il principio di incendio su un traghetto in uscita dal porto avvenuto ieri. Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, ha scritto al Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, per chiedere un incontro sul tema della sicurezza e per la realizzazione del piano di emergenza esterna.

“L’incidente di poche ore fa, con il principio di incendio verificatosi a bordo di un traghetto, rinnova la preoccupazione di tutta la comunità piombinese relativamente alla presenza nel porto di Piombino del rigassificatore.

Per questi motivi, come abbiamo già sottolineato in passato, è necessario affrontare ogni aspetto relativo alla sicurezza della città, come ad esempio la stesura di un piano di emergenza che possa rendersi efficace nel caso di eventuali criticità. Ci siamo dunque rivolti al Prefetto, autorità competente in materia di pubblica sicurezza, anche per quello che concerne i piani di emergenza esterna, in modo da avviare uno specifico percorso. Questa Amministrazione ha infatti da sempre manifestato una contrarietà al collocamento di quell’impianto nel nostro porto che non nasce da una posizione aprioristica e ideologica ma da seri e documentati studi condotti da professionisti competenti in varie materie.”

Fonte: Ufficio Stampa