Claudia Koll ospite alla festa patronale di San Romano

Claudia Koll sarà ospite della festa patronale a San Romano, frazione di Montopoli in Val d'Arno. Domenica 1 settembre San Romano celebrerà il patrono al Santuario La Madonna, nel centro della frazione.

Dalle 16 nel salone mediceo Koll porterà la sua testimonianza, alle 20 si terrà una cena di beneficenza per i restauri del Santuario e le 'opere del padre' sempre con ospite Koll. Per le iscrizioni bisogna rivolgersi alla libreria La Parola entro il 26 agosto, il costo è di 25 euro.

Claudia Koll, al secolo Claudia Maria Rosaria Colacione, è una nota attrice italiana che in passato ha lavorato con registi come Neri Parenti o Lamberto Bava. Nel corso della sua carriera ha riscoperto la fede cattolica: dopo la conversione è stata ed è attiva con diverse associazioni di volontariato. Koll è presidentessa di un'associazione benefica che supporta i bisognosi, ha in affido due figli e ha rapporti importanti con l'Africa.