Incendio all'Isolotto, evacuato un condominio

Incendio nella serata di ieri, mercoledì 21 agosto, all'Isolotto, in via delle Acacie. I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti alle 21.30 per un rogo in un condominio di tre piani.

L’incendio, con fiamme visibili dalle finestre, è stato estinto dai vigili del fuoco intervenuti con due squadre e quattro automezzi. Sono andate avanti nella notte le operazioni di raffreddamento dei locali e di minuto spegnimento.

Il condominio è stato evacuato a scopo precauzionale per i fumi che hanno invaso il vano scale. Sul posto personale sanitario a scopo precauzionale. Al momento non risultano persone coinvolte. Presente anche la polizia.