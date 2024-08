Muore l'ex deputato e garante nazionale dei detenuti Felice Maurizio D'Ettore

Felice Maurizio D'Ettore, ex deputato e garante nazionale per i detenuti, è morto improvvisamente in Calabria. D'Ettore aveva forti legami con Arezzo, dove iniziò la sua carriera politica come consigliere comunale e dove fu eletto deputato nel 2018 per Forza Italia. Successivamente, aderì al movimento "Coraggio Italia". Non ricandidato nel 2022, si era avvicinato a Fratelli d'Italia, che lo nominò garante per le persone private della libertà. La sua morte ha suscitato grande cordoglio ad Arezzo

Stefano Mugnai: "Era il mio migliore amico"

"Una notizia che mi ha sconvolto e che non avrei mai voluto ricevere. Un grande politico, persona seria, ad Arezzo, città a cui era molto legato, abbiamo condiviso molte cose. Maurizio rimarrà sempre nel mio cuore. Era il mio migliore amico, il mio è un dolore privato e così voglio viverlo". Lo scrive su Fb Stefano Mugnai, già parlamentare di Forza Italia e coordinatore regionale del partito. Con D'Ettore aveva condiviso l'esperienza parlamentare e poi la scelta di aderire al movimento di Brugnaro, Coraggio Italia.

Ziello (Lega): "Politico di spessore"

"Con Felice Maurizio D'Ettore, garante nazionale dei detenuti, se ne va un grande toscano. Un politico di spessore e competente, che ricorderemo sempre. Condoglianze e vicinanza ad amici e parenti in questo momento di dolore". Così in una nota, il deputato toscano della Lega, Edoardo Ziello.