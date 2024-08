Pacchetto scuola, anche a Pontedera domande al via

Dal 26 agosto e fino al 20 settembre sarà aperto il bando per la domanda di erogazione dell'incentivo economico individuale "pacchetto scuola" per l'anno scolastico 2024/2025.

L’incentivo è destinato agli studenti di età non superiore a 20 anni residenti in uno dei comuni dell’Unione Valdera (tra cui Pontedera) e iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti Locali oppure iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata.

Per ottenere l’incentivo i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso, al momento di presentazione della domande, dell’Attestazione ISEE 2024 con un importo non superiore ad euro 15.748,78.

Il beneficio può essere utilizzato per acquisto di libri di testo o di altro materiale didattico e per usufruire dei servizi scolastici.

Le domande devono essere presentate esclusivamente on line dal sito web: www.unione.valdera.pi.it accedendo alla sezione dei “Servizi on line” – “Diritto allo studio”. L'accesso ai moduli per l'invio delle domande è consentito con SPID, CNS o CiE.

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi ai punti di assistenza ( Punti Digitali Facili ) presenti sul territorio.

Il bando del "Pacchetto Scuola" e i moduli possono essere scaricati a questo link.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa