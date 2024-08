Ruba merce in supermercato da circa 300 euro, per fuggire minaccia vigilantes

Ieri mattina, le Volanti della Questura di Pisa hanno arrestato un cittadino gambiano nei pressi del supermercato Esselunga di Cisanello per rapina impropria e furto aggravato. L'uomo aveva rubato prodotti di telefonia per un valore di 279 euro, nascondendoli nello zaino. Per fuggire, ha minacciato e spintonato un addetto alla vigilanza, che, insieme ai colleghi, lo ha inseguito e fornito indicazioni alla polizia. L'arrestato è stato trovato in possesso di strumenti da taglio e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Dopo il giudizio per direttissima, è stato rilasciato con l'obbligo di firma giornaliero.