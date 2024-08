Volontario aggredito a Monsummano Terme, Misericordie fiorentine: "Piena solidarietà"

A Monsummano Terme un giovane volontario della Misericordia è stato aggredito mentre cercava di spegnere una sirena gusta che disturbava il vicinato.

Immediata la solidarietà ricevuta da Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell'Area Fiorentina, che ha commentato l'accaduto come: "Un fatto gravissimo che un volontario venga aggredito mentre presta servizio alla comunità".

"Esprimiamo la nostra piena solidarietà al giovane fratello di Monsummano Terme e condanniamo fermamente questo atto di violenza", ha continuato Ceccherini.

"La rottura delle sirene è un inconveniente che può capitare e possiamo capire il disturbo arrecato alle persone che riposavano, ma ciò non giustifica in alcun modo la violenza. Un plauso speciale va a questo giovane che, nonostante l'aggressione, ha deciso con passione di continuare il suo impegno. La sua determinazione è un esempio per tutti noi", ha concluso.