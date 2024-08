Aggressioni al personale sanitario, incontro in Prefettura a Firenze

Aggressioni al personale sanitario, se ne è parlato in Prefettura. Una delegazioni dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Firenze e dell’Associazione Toscana dei Medici Dirigenti ASSOMED (formata da Pietro Dattolo, Gerardo Anastario e Massimo Martelloni) è stata ricevuta in Prefettura a Firenze dal vice capo gabinetto Eugenio Di Agosta.

Durante l’incontro, è stata fornita assicurazione riguardo costante monitoraggio del fenomeno, già oggetto di precedenti riunioni di coordinamento delle forze di polizia.

"Nel ribadire l’impegno volto ad assicurare il sereno svolgimento della preziosa attività dei lavoratori della sanità, è stata confermata l’intenzione di convocare a breve una specifica seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica estesa, per l’occasione, agli attori istituzionali interessati dalla vicenda. Tale momento costituirà un ulteriore tassello nella strategia di sicurezza partecipata che vede gli ospedali al centro di rinnovate politiche di sicurezza quali spazi urbani essenziali per la collettività" fanno sapere dalla Prefettura fiorentina.