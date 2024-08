Approvato il bando per il “Pacchetto Scuola 2024/2025” a Rignano

A Rignano è stato approvato il Bando per il “Pacchetto Scuola 2024/2025”.Le domande possono essere presentate dai genitori degli studenti (o anche da questi ultimi se maggiorenni) residenti nel Comune e iscritti per l’anno 2024/2025 ad una scuola secondaria di primo e secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti Locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP (la scuola può essere situata anche in altro comune), con indicatore Isee 2024 in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro.

Il beneficio potrà essere utilizzato non solo per acquisto libri di testo o altro materiale didattico ma anche per servizi scolastici (mensa, trasporto ecc.) L'importo del Pacchetto Scuola sarà erogato in base alle risorse assegnate al Comune e al numero dei beneficiari e sarà attribuito ai richiedenti secondo la graduatoria unica comunale definitiva stilata in ordine di Isee crescente. La domanda dovrà essere inoltrata mediante l’accesso al sistema Servizi scolastici tramite Identità digitale – SPID, Tessera CNS, CIE.

Gli interessati possono presentare domanda da lunedì 26 agosto e fino a venerdì 30 settembre.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione chiamando 055.8347820-23 oppure inviando una mail a servizieducativi@comunerignano.it

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio Stampa