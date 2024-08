La Croce Verde di Lucca cerca nuovi volontari

La Croce Verde di Lucca cerca nuovi campioni d’Italia. No, non è uno scherzo: da lunedì 9 settembre partirà il nuovo corso per soccorritori e volontari del settore sociale dell’Associazione. E chissà, tra i nuovi arrivati potrebbe esserci chi riuscirà a bissare il titolo ottenuto lo scorso giugno proprio dalla Croce Verde di Lucca, assieme ai ‘cugini’ di Porcari e Ponte a Moriano, al 5° Torneo nazionale sanitario organizzato da ANPAS a Borgotaro.

In occasione della Notte bianca, peraltro, i volontari campioni d’Italia saranno presenti allo stand della Croce Verde di Lucca, situato in piazza San Michele. Sarà possibile misurarsi con loro in alcune prove e assistere a dimostrazioni pratiche, ma anche richiedere informazioni riguardanti i vari settori in cui è impegnata l’Associazione: dalla Donazione di sangue alla Biblioteca, passando per la Protezione civile e il Banco della Spesa.

IL CORSO. Il corso è gratuito ed è finalizzato a formare nuovi soccorritori e volontari per il Settore sociale. È suddiviso in due moduli: il livello base preparerà i partecipanti ad effettuare servizi base di trasporto con ambulanza, quali dimissioni o ricoveri; il livello avanzato, invece, verrà dedicato alle nozioni fondamentali per il soccorso di emergenza.

I REQUISITI. Per partecipare al primo livello, è necessario avere 16 anni, ovviamente previo consenso di genitori o tutori. Per il secondo livello, invece, è necessario essere maggiorenni.

DOVE. Il corso è organizzato in lezioni che si terranno parallelamente a Lucca, presso la sede centrale della Croce Verde di Lucca (v.le Castracani 468/D), e a Castelnuovo Garfagnana, presso la sezione Garfagnana dell’Associazione, sita in Località Alle monache. Al momento dell’iscrizione, dunque, sarà possibile scegliere in quale sede seguire le lezioni in presenza.

COME ISCRIVERSI. Per iscriversi, è sufficiente andare sul sito dell’Associazione e seguire le indicazioni a video. In alternativa, o per richiedere informazioni, è possibile inviare una mail a formazione@croceverdelucca.it o chiamare il numero 0583 467 713.

PERCHÉ. Perché fare questa scelta e condividerla? Ecco 4 ottimi motivi!

1. Salvare vite: come soccorritore avrai un ruolo cruciale nell'aiutare chi ha bisogno. Ogni intervento può fare la differenza tra la vita e la morte.

2. Formazione e sviluppo competenze: il nostro corso offre una formazione completa e professionale tenuta da esperti del settore. Svilupperai competenze utili per ogni giorno e sarai preparato al meglio per le situazioni di emergenza.

3. Coinvolgi la famiglia: vuoi rendere questa esperienza ancor più speciale? Coinvolgi i tuoi amici o i tuoi familiari! Unirsi a noi come Volontari può rafforzare i legami già presenti e creare un senso di orgoglio condiviso.

4. Comunità solidale: far parte del nostro team di soccorritori d'ambulanza significa far parte di una comunità unita, con valori comuni di aiuto e sostegno.

Fonte: Croce Verde di Lucca - Ufficio Stampa