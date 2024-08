Guardia di finanza, cambio al vertice a Lucca

In questi giorni ha avuto luogo l’avvicendamento nell’incarico di comandante del Gruppo di Lucca tra il Tenente Colonnello Carlo Bastone e il Maggiore Danilo Torti. Il Comandante Provinciale, Col. Andrea Canale, ha espresso parole di stima e di apprezzamento nei confronti del Tenente Colonnello Bastone, destinato a Firenze per un nuovo e importante incarico, ringraziandolo “per l’ottimo lavoro svolto in questi cinque anni a Lucca, incentrati sull’affermazione dei corretti principi di libertà economica e del rispetto delle regole di equità sociale", augurando "meritate soddisfazioni professionali nel futuro incarico". Il Comandante Provinciale ha, quindi, rivolto al Maggiore Danilo Torti il proprio benvenuto e un caloroso “in bocca al lupo” per il nuovo lavoro che si accinge ad intraprendere "in un territorio connotato da molteplici aspetti d’interesse operativo per la Guardia di Finanza". Cinquantacinque anni, originario di Terni, in possesso della laurea in “Economia e Legislazione per l’Impresa”, il Maggiore Torti porta con sé un variegato bagaglio di competenze operative. Il neo assegnato ufficiale proviene da Orvieto dove, negli ultimi sei anni, ha ricoperto diversi incarichi, anche di docenza, presso la Scuola Addestramento di Specializzazione del Corpo.