Centocinquantamila euro per i lavori al cimitero di Monterappoli

Un progetto da centocinquantamila euro per ampliare e riqualificare il cimitero di Monterappoli. Sono le risorse che il Comune di Empoli impiegherà per effettuare i lavori necessari alla struttura cimiteriale della frazione di Monterappoli.

È stato approvato il progetto esecutivo che prevede la realizzazione di una nuova cappella a completamento dell’angolo Nord fra le due strutture perimetrali e la risistemazione di alcune finiture degli edifici esistenti.

Con l’apertura della nuova cappella saranno inseriti 25 nuovi loculi disposti su cinque file. Le caratteristiche funzionali e di finitura del progetto riprendono quelle delle strutture presenti proprio per creare un collegamento con quanto già esistente.

«L’ampliamento del cimitero di Monterappoli è necessario per rafforzare il presidio cimiteriale della frazione – spiega il sindaco, Alessio Mantellassi -. Anche quello dei cimiteri è un servizio di prossimità che, per quanto doloroso, è fondamentale. Le persone che vivono nelle frazioni hanno giustamente diritto ad avere luoghi vicini dove portare i cari e conservarne il ricordo. È uno sforzo enorme per il Comune ma andiamo avanti».

DESCRIZIONE TECNICA – La struttura sarà realizzata mediante opere in cemento armato, con fondazione a platea su pali. La struttura fuori terra sarà realizzata da pilastri e travi con solaio di copertura, in latero-cemento. La pavimentazione sarà in gres e i loculi saranno chiusi da rivestimento in marmo bianco alloggiato su fasce di rigiro in marmo bardiglio. La durata delle lavorazioni è stimata in 150 giorni dal loro inizio.

«Nel tempo molto è stato fatto e molto c'è ancora da fare nell'ambito dei cimiteri, e questa amministrazione comunale intende dare risposte concrete in tal senso, essendosi anche già messa in moto fin dai primissimi giorni del proprio insediamento - evidenzia Simone Falorni, assessore con delega alle Manutenzioni del Comune di Empoli -. Personalmente, quale assessore con delega specifica, ho provveduto nel mese di luglio scorso a effettuare sopralluoghi su tutti i nostri cimiteri comunali, dai più grandi e centrali fino a i più piccoli dislocati nelle frazioni, per verificare lo stato dei luoghi di ciascuna struttura e comprendere le criticità maggiori a cui dover tentare di fornire risposte. Il cimitero di Monterappoli è tra quelli di frazione che, come già avvenuto ad esempio per Pianezzoli e Pagnana, subirà una serie di interventi per ristrutturarlo e riqualificarlo nel complesso. Partendo dall'ampliamento con realizzazione di una nuova cappella che consentirà di avere ulteriori loculi disponibili, si giungerà anche all'esecuzione di una serie di opere di manutenzione all'esistente».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa