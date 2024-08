Malato e sulla sedia a rotelle, detenuto di Sollicciano si lascia morire

Malato e sulla sedia a rotelle, ha rifiutato per settimane cure e pasti e si è lasciato morire. Si tratta dell'ennesimo dramma in carcere a Firenze, a Sollicciano. Un uomo di 63 anni è morto all'ospedale Torregalli. Stando al referto medico sarebbe deceduto per cachessia, ovvero deperimento organico con perdita di peso e indebolimento.

Stando a La Nazione l'uomo soffriva di gravi patologie psichiatriche, era tossicodipendente e non più autosufficiente. Nel 2023 era finito in carcere per un cumulo di pene a due anni e sei mesi. Grazie alla buona condotta la fine della pena doveva essere a metà 2025.

Sul giornale si legge che la sua avvocata, Claudia Bacciotti, ritiene Sollicciano una struttura non adeguata a uno nelle sue condizioni. Aggiunge, però, che le alternative da trovare erano difficili se non impossibili.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).