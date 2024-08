Minori senza protezioni in auto, tre multe a Montemurlo

Non si sono fermati neppure a Ferragosto i controlli portati avanti dalla polizia municipale di Montemurlo a tutela della sicurezza stradale. Gli agenti hanno effettuato verifiche finalizzate soprattutto al contrasto della guida in stato d'ebbrezza. Per fortuna, su quaranta test con l'etilometro, effettuati durante la serata del 16 agosto, nessun conducente è risultato positivo. Tutto bene, se non fosse che durante i controlli gli agenti del comando di via Toscanini hanno trovato in ben tre casi bambini che viaggiavano in auto sui sedili posteriori senza cinture di sicurezza o gli adeguati seggiolini di sicurezza. Per i conducenti è scattata quindi la sanzione da 85 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida. Inoltre, il guidatore, se verrà rifermato per la stessa infrazione nei prossimi due anni, rischia la sospensione della patente per 15 giorni.