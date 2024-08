Primo giorno di lavoro per l'Abc 2024-25

Con il raduno della prima squadra è ufficialmente iniziata la stagione 2024/2025 dell’Abc Castelfiorentino.

Questo pomeriggio al PalaBetti il rinnovato gruppo gialloblu ha iniziato a correre agli ordini di coach Samuele Manetti e del nuovo staff tecnico in vista della prossima stagione di serie B Interregionale che partirà il 29 settembre. Dopo i saluti di rito, il primo giorno è stato dedicato ai test fisici condotti dal preparatore atletico Simone Garbetti e dai fisioterapisti Ciro Orabona e Giulia Talluri, mentre da domani prenderanno il via le sedute di preparazione vere e proprie.

“Partiamo con un grande obiettivo – attacca coach Samuele Manetti – lavorare per inseguire il miglior risultato possibile crescendo insieme giorno dopo giorno. Abbiamo allestito una squadra giovane nella quale riponiamo grande fiducia. Scenderemo in campo con ambizione ma senza pressione, spinti da umiltà, condivisione ed etica del lavoro. Si prospetta un campionato ovviamente molto impegnativo ma credo anche livellato, pur con squadre che hanno allestito roster indubbiamente attrezzati e di categoria, una delle quali è proprio Cecina con cui debutteremo. La formula, nella quale ci porteremo dietro i risultati acquisiti negli scontri diretti, complicherà ulteriormente questa stagione già molto difficile ma rappresenterà anche uno stimolo a dare il massimo e cercare di partire subito con il piede giusto”.

“Abbiamo allestito una squadra completamente rinnovata e molto giovane – sono le prime parole del direttore sportivo Daniele Lazzeretti -, che dovrà caratterizzarsi per la capacità di correre molto e difendere forte. E’ stata un’estate impegnativa ma crediamo di aver trovato le figure giuste per la nostra realtà. Sicuramente abbiamo grandi aspettative e l’entusiasmo è palpabile. Una stagione nella quale vogliamo dare spazio anche ai nostri giovani, offrendo loro la possibilità di mettersi in luce e giocare minuti importanti in un campionato difficile come la serie B Interregionale. L’auspicio è quello di divertirsi e trascorrere un’annata più serena rispetto a quella passata, tornando ad essere la squadra aggressiva che ha sempre caratterizzato le stagioni Abc”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa